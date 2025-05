Bericht: Sané von Londoner Topclubs umworben

Das Buhlen um Bayerns Leroy Sané geht weiter: Der Nationalspieler soll nach einer Offerte von Galatasaray Istanbul nun auch in England einige Interessenten haben.

Kaum an einer Hand abzuzählen: Um Bayerns Offensivstar Leroy Sané sollen viele Vereine buhlen.

München

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist Medien zufolge auch in England bei einigen Clubs im Gespräch. Nachdem der Offensivstar des FC Bayern zuletzt mit dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht wurde, sollen nun Londoner Topclubs ihr Interesse angemeldet haben. Nach Informationen der "Sport Bild" handelt es sich dabei vor allem um Tottenham Hotspur.

Der Europa-League-Sieger, der sich damit auch für die Champions League qualifiziert hat, soll "der heißeste Verein auf der Insel für den Stürmer sein", heißt es. Aber auch der FC Arsenal und der FC Chelsea, der am Mittwoch die Conference League gewann, seien interessiert. Sané hatte vor seiner Zeit beim FC Bayern bereits für Manchester City in der Premier League gespielt. Sein Vertrag bei den Münchnern läuft in diesem Sommer aus.

Passt der FC Bayern sein Angebot noch an?

Der 29-Jährige steht zurzeit in Verhandlungen mit dem FC Bayern, nachdem er eine angebotene Vertragsverlängerung bis 2028 zunächst ausgeschlagen hatte. Medien zufolge soll der deutsche Meister gegenüber Sanés neuem Berater Pini Zahavi nun offen dafür sein, das Grundgehalt zu erhöhen und die Bonus-Zahlungen entsprechend zu kürzen.