Bericht: Mehrere Senioren in Heim am Schliersee verhungert - Ermittlungen eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen Körperverletzungsdelikten bei 88 Bewohnern und prüft 17 Todesfälle in einem Heim am Schliersee.

Die Seniorenresidenz am Schliersee.

München - In der Seniorenresidenz Schliersee sind Bewohner offenbar über Jahre vernachlässigt worden. Das berichtet der " ". Dem Bericht zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft München II wegen Körperverletzungsdelikten bei 88 Bewohnern und prüft 17 Todesfälle.

Es steht der Verdacht im Raum, dass Senioren verhungert sein könnten. Laut "BR Recherche" nahm die zuständige Heimaufsicht im Landratsamt Miesbach nicht alle Beschwerden über die Seniorenresidenz Schliersee auf und ging ihnen zum Teil nicht nach.

Bewohner in Seniorenheim verwahrlost?

Wie Angehörige von ehemaligen Bewohnern und Ex-Mitarbeiter dem Bayerischen Rundfunk geschildert haben, verwahrlosten Senioren in dem Heim am Schliersee. Stundenlang hätten Menschen in ihren eigenen Ausscheidungen sitzen müssen.

Mehrere Behördenvertreter bewerteten die Situation im Mai 2020 als "Gefahr für Leib und Leben" – darunter auch die Bundeswehr, die mit 45 Soldaten aushalf, weil das Heim die Bewohner während des Corona-Ausbruchs nicht mehr versorgen konnte.

Staatsanwaltschaft München ermittelt

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt seit Mai 2020 gegen die ehemalige Heimleiterin, mittlerweile gibt es drei weitere Beschuldigte. Die Ermittler überprüfen unter anderem, ob die Bewohner an Unterernährung gestorben sind.

Zwei Verstorbene wurden exhumiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen noch. Ob es zu einem Prozess kommen wird, ist offen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung.

Der derzeitige Leiter der Seniorenresidenz Schliersee, Robert Jekel, kündigte eine Stellungnahme zu den Berichten an. Man werde sich selbstverständlich mit den erhobenen Vorwürfen "professionell beschäftigen". Er betonte, seit Juli vergangenen Jahres sei die Seniorenresidenz corona-frei. "Wir haben es geschafft, Covid von dem Haus fernzuhalten", sagte er mit Blick auf den Ausgangspunkt der Ermittlungen.