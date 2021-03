Bericht: Auch Ermittlungen gegen Ex-Justizminister Sauter in Maskenaffäre

Im Zuge der Korruptionsaffäre in der Union wird nun auch gegen Bayerns Ex-Justizminister Alfred Sauter ermittelt. Das berichtet der "Spiegel".

Alfred Sauter (hier mit Horst Seehofer): Der ehemalige Justizminister sieht sich Vorwürfen in der Korruptionsaffäre der Union ausgesetzt.

München - Die Staatsanwaltschaft ermittelt einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" zufolge gegen den Landtagsabgeordneten und Ex-Justizminister Alfred Sauter wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Die Ermittlungen werden im Zusammenhang mit der Maskenaffäre um den Ex-CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein geführt

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte der AZ auf Nachfrage, dass das Ermittlungsverfahren "zwischenzeitlich auf insgesamt 5 Beschuldigte ausgeweitet. Unter den Beschuldigten befindet sich der bereits bekannte Bundestagsabgeordnete und ein Abgeordneter des Bayerischen Landtags."

Durchsuchungen in München und Schwaben

Im Zuge der Ermittlungen "werden heute weitere Durchsuchungsbeschlüsse des Oberlandesgerichts München durch die Generalstaatsanwaltschaft München in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt München in insgesamt 10 Objekten in München und im Regierungsbezirk Schwaben vollzogen".

Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung. Sauter war am Mittwoch vorerst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.