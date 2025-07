Bergwanderer verunglückt tödlich bei Schönau am Königsee

Beim Wandern mit seiner Frau rutscht ein 62-Jähriger aus. Er stürzt in die Tiefe. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Schönau am Königsee

Ein 62-jähriger Bergwanderer ist am Sagerecksteig bei Schönau am Königsee ums Leben gekommen. Der Mann aus Mittelfranken sei am frühen Nachmittag mit seiner Ehefrau vom Kärlingerhaus zum Königsee (Landkreis Berchtesgadener Land) abgestiegen, teilte die Polizei mit. Dort sei er im Bereich einer steilen Rinne ausgerutscht und etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlag demnach noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die Ehefrau des Verunglückten sei mit einem Rettungshubschrauber der Bergwacht geborgen worden. Im Einsatz waren den Angaben nach elf Mitglieder der Bergwachten Berchtesgaden und Chiemgau.