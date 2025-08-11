AZ-Plus
  • Hubschraubereinsatz in den Chiemgauer Alpen: Bergwacht rettet erschöpften Buben

Hubschraubereinsatz in den Chiemgauer Alpen: Bergwacht rettet erschöpften Buben

Ein Vater ist mit seinem Sohn in den Chiemgauer Alpen unterwegs. Doch die Hitze ist so stark, dass der Neunjährige nicht mehr weiterkommt. Die Bergwacht muss einen Hubschrauber schicken.
Der Junge wurde mit einer Winde in den Hubschrauber geholt. (Symbolbild)
Ein erschöpfter Neunjähriger ist in den Chiemgauer Alpen von der Bergwacht per Hubschrauber gerettet worden. Der Junge sei bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) mit seinem Vater aus Sachsen-Anhalt am Hochstaufen unterwegs gewesen, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) mit. Der wegen der Hitze ausgelaugte Neunjährige sei nicht mehr vorangekommen, sodass der Vater einen Notruf abgesetzt habe.

Hitze erschöpft Buben in Chiemgauer Alpen  – Vater wählt Notruf

Daraufhin seien fünf Bergretter und ein Hubschrauber zur etwas mehr als eine Stunde dauernden Rettung eingesetzt worden. Ein Notarzt habe den Neunjährigen am Berg versorgt. Anschließend sei zunächst der Junge und dann der Vater ins Tal geflogen worden, teilte der Verband mit. Im Anschluss habe der Vater seinen Sohn mit in die Urlaubsunterkunft zurückgenommen.

