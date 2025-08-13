AZ-Plus

Bergwacht rettet erschöpfte Frau aus Chiemgauer Alpen

Einer Frau versagen am Berg bei sommerlichen Temperaturen die Kräfte. Zum Glück ist sie nicht allein unterwegs.
Die Frau wurde direkt zur Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen. (Symbolbild)
Die Frau wurde direkt zur Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa
Bad Reichenhall

Eine vor Hitze erschöpfte Frau ist in den Chiemgauer Alpen von der Bergwacht mit einem Hubschrauber gerettet worden. Die 45-Jährige sei bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) am Hochstaufen unterwegs gewesen und vor Erschöpfung nicht mehr weitergekommen, teilte der Kreisverband Berchtesgadener Land vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) mit.

Ein Begleiter der Frau habe einen Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet. Der Hubschrauber habe zunächst einen Notarzt zur Versorgung der Frau abgesetzt und sie dann per Winde aufgenommen, teilte das BRK mit. Die 45-Jährige sei direkt in ein Krankenhaus geflogen worden.

Bereits wenige Tage zuvor hatte die Bergwacht am selben Berg einen vor Hitze erschöpften Neunjährigen gerettet.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.