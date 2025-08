Bergungsarbeiten auf A73: Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt

Ein Lastwagen durchbricht in der Nacht die Schutzplanke, auch Diesel läuft aus. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall bei Forchheim dauern an. (Symbolbild)

Forchheim

Wegen Bergungsarbeiten bei Forchheim ist die Autobahn 73 in Richtung Süden gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden ein Auto und ein Lastwagen in der Nacht aufgrund von Aquaplaning in einen Unfall verwickelt. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Genauere Details waren zunächst nicht bekannt.

Der Vierzigtonner sei zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe die Schutzplanke durchbrochen und sei ein Stück die Böschung hinabgefahren. Laut dem Sprecher lief auch Diesel aus. Der Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf 130.000 Euro.