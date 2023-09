Bergunfall in Kochel am See: Frau stirbt nach 60-Meter-Sturz

Die 79-Jährige verletzt sich bei dem Sturz so schwer, dass jede Hilfe zu spät kommt.

Kochel am See - Eine 79-jährige Frau ist im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen einen knapp 60 Meter langen, steilen Abhang hinuntergestürzt und ums Leben gekommen.

Frau stürzt Abhang hinab: Augenzeugen und Notarzt können 79-Jähriger nicht mehr helfen

Nach Angaben der Polizei ermitteln Beamte der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II zum genauen Unfallhergang.

Der folgenschwere Bergunfall ereignete sich gegen Mittag am Campingplatz in Kochel am See: Die Frau erlitt bei dem Sturz so schwere Verletzungen, dass sie trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen anwesender Augenzeugen noch an der Unfallstelle verstarb.

Der kurz darauf Zeit mit dem Rettungshubschrauber eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod der Verunglückten feststellen. Das Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Kochel am See betreute die Zeugen.