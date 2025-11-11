AZ-Plus

Bergsteiger stürzt in die Tiefe und stirbt

Ein Mann begibt sich alleine auf eine Bergtour. Doch er kommt nicht mehr zurück. Die Vermisstensuche bestätigt die schlimmen Befürchtungen.
az/dpa |
In den Allgäuer Alpen stürzte der Bergsteiger ab und starb. (Archivbild)
In den Allgäuer Alpen stürzte der Bergsteiger ab und starb. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein Bergsteiger ist in den Allgäuer Alpen rund 100 Meter abgestürzt und gestorben. Einsatzkräfte fanden den leblosen Körper des 32-Jährigen nach einer Vermisstensuche am Montag, wie die Polizei mitteilte. Er war alleine unterwegs. Laut Polizei war der Mann ausgerutscht und gestürzt.

Am Sonntag hatte der Mann von einer Hütte in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) seine Tour in unbekannte Richtung gestartet. Im Zuge der Suche orteten die Einsatzkräfte sein Handy. Er habe sich im Bereich der Schänzlespitze aufgehalten. Das Gelände, in dem der 32-Jährige abstürzte, beschreibt die Polizei als steil und felsdurchsetzt.

