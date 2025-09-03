Bergsteiger stürzt 15 Meter in die Tiefe
Ein Bergsteiger ist in Oberbayern 15 Meter in die Tiefe gefallen und hat sich dabei nur einen Fuß gebrochen. Der erfahrene 61-Jährige war laut Bayerischem Roten Kreuz auf einem Steig am Gebersberg unterwegs, als ein Tritt ausbrach und er über einen Steilhang stürzte.
Der Mann überschlug sich mehrfach, konnte sich aber auf den Bauch drehen und mit den Händen festhalten, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.
- Themen:
- Rotes Kreuz
