AZ-Plus

Bergsteiger stürzt 15 Meter in die Tiefe

Ein 61-Jähriger hatte Glück im Unglück. Obwohl er über einen Steilhang abstürzte, blieb es bei einer Verletzung am Fuß.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Mann war auf einem Steig wegen eines ausgebrochenen Tritts abgestürzt.
Der Mann war auf einem Steig wegen eines ausgebrochenen Tritts abgestürzt. © Matthias Bein/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Schneizlreuth

Ein Bergsteiger ist in Oberbayern 15 Meter in die Tiefe gefallen und hat sich dabei nur einen Fuß gebrochen. Der erfahrene 61-Jährige war laut Bayerischem Roten Kreuz auf einem Steig am Gebersberg unterwegs, als ein Tritt ausbrach und er über einen Steilhang stürzte.

Der Mann überschlug sich mehrfach, konnte sich aber auf den Bauch drehen und mit den Händen festhalten, wie es weiter hieß. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.