Abends schlägt am Berg Hochstaufen ein Blitz ein – und entfacht ein Feuer. Doch die Löscharbeiten müssen zunächst warten.

Bad Reichenhall - Ein Blitzeinschlag hat bei Bad Reichenhall in Oberbayern einen Brand an einem Berg entfacht. Der Blitz schlug dort laut Polizei während eines Gewitters am Freitagabend am Berg Hochstaufen ein.

Der Regen habe gegen die Flammen geholfen, aber es seien immer noch Glutnester da, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Das Ausmaß des Feuers an der Südseite des Hochstaufens sei überschaubar. Hubschrauber könnten erst mit den Löscharbeiten beginnen, wenn es draußen wieder hell ist.

"Gefahr für Leib und Leben"

In einer Warnmeldung wiesen die Stadt Bad Reichenhall und die Feuerwehr darauf hin, dass "beim Aufenthalt in diesem Bereich Gefahr für Leib und Leben" bestehe. Sie baten die Menschen in der Gegend, das gesamte Gebiet des Hochstaufens zu meiden.