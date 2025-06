Das "Chiemsee Reggae Summer" Festival im bayerischen Übersee fand nach einem verheerenden Unwetter 2017 ein abruptes Ende. Nun soll es wiederbelebt werden. Der Betreiber erzählt der AZ, was sich ändert, welche Kosten auf Besucher zukommen - und wie man der Müll- und Lärmproblematik künftig Herr werden will.

Im Zelt übernachten, die Nachbarn grüßen, Gummistiefel anziehen, Frühstück aus Imbissbuden genießen, dann den ganzen Tag Reggae hören und dazwischen in der Tiroler Ache baden: So oder ähnlich könnte ein Tag vom 26. bis zum 28. Juni 2026 für Reggae-Liebhaber aussehen. Denn: Nach acht Jahren Pause kommt das "Chiemsee Reggae Summer" zurück nach Übersee (Kreis Traunstein). Dies hatte der Gemeinderat Anfang Februar beschlossen (AZ berichtete).

Die Betreiber des Festivals wollen "back to the roots", kleiner und zudem möglichst CO 2 -neutral werden, wie Martin Altmann der AZ sagt.

Hier spielten schon Seeed, Gentleman oder die Fantastischen Vier

Das Tanzen am Chiemsee hatte 1995 begonnen, damals als kleines Festival. Über die Jahre ist die Veranstaltung gewachsen. Zu Hochzeiten haben jährlich bis zu 35.000 Menschen das Gelände besucht, um Seeed, Gentleman oder Die Fantastischen Vier live erleben zu können. Ab 2014 hieß das Event nur mehr "Chiemsee Summer".



Doch 2017 zog während eines Auftritts von The Offspring ein Unwetter auf, die Konzerte wurden abgebrochen, Bäume durch den Sturm entwurzelt, Zelte zerstört, die Menschen allesamt evakuiert. Damit fand das Festival ein Ende. Vorerst. "Die Geschichte war einfach erzählt." 2026 soll sich dies ändern.

Das Motto der Betreiber: Zurück zu den Wurzeln

Altmann ist mit Wolfgang Huber bis heute der Betreiber. Er freut sich schon darauf, die Festivalgänger wieder in der Tiroler Ache baden zu sehen. "Das war immer wie in Rimini zur Hochsaison, ein tolles Gefühl." Wenn Altmann zudem die Besucher am Ende sagen hört: "Geil war's, ich komme nächstes Jahr wieder", sei das Lohn genug für ihn.



Er und sein Team von Aloha-Promotion möchten das "Chiemsee Reggae Summer" zu seinen Wurzeln zurückführen. Sprich: "Wieder mehr auf Reggae besinnen." Seitdem das Festival umbenannt worden war, traten auch Künstler anderer Musikrichtungen auf, etwa die Metal-Band Limp Bizkit oder Fritz Kalkbrenner.

Beschränkung auf 10.000 Besucher

Statt auf ein Festival nach amerikanischem Vorbild zu setzen, "bei dem es nur um Größe geht", will Altmann nun eines kreieren, "das Spaß macht". Künftig wird es auf 10.000 Besucher beschränkt. Es soll nur einen Campingplatz geben und einen Parkplatz. "Das Festival wird kleiner, mit kurzen Wegen, alles kompakt aufgebaut." Es wird drei Bühnen geben, eine Hauptbühne, eine Zeltbühne sowie einen Biergarten mit DJ - "wie früher."

Martin Altmann. © privat

Zudem soll es nur einen Preis für das Festivalticket geben und keine versteckten Zusatzkosten - "zum Beispiel für das Parken". Die Ticketpreise sollen moderat sein. Lediglich das Essen und die Getränke auf dem Gelände im Achental kosten extra. Auch bei Letzterem gibt es Neuerungen: Der Bierpreis etwa werde "bedeutend günstiger" ausfallen, als ehemals. Damals kostete das Getränk um die fünf Euro. "Wir wollen insgesamt mit die Günstigsten sein auf dem europäischen Festivalmarkt."

Im Lineup: "Legenden" und Nachwuchs

Und noch etwas soll sich "komplett ändern": Alle beteiligten Dienstleister sollen aus der Region kommen - vom Servicepersonal über die Wäscherei hin zur Abendkasse und Künstlercatering. "Wir wollen versuchen, dass wir ein CO 2 -neutrales Festival werden", erklärt der Betreiber.

Zum Lineup verrät Altmann noch nichts, nur, dass die "Legenden aus Jamaika" genauso auf dem Programm stehen wie der künstlerische Nachwuchs.

Lärm und Müll: Das wollen die Betreiber ändern

Und was sagt Altmann zu einstiger Kritik aus den Reihen des Gemeinderats? Zu viel Lärm für Anwohner, Tonnen voll Müll, von Sofas bis zu Zelten, die zurückgelassen wurden, sind Punkte, die einst bemängelt worden waren. "Damit keiner vor der Arbeitswoche gestört ist, hören wir am Sonntag um 18 Uhr auf." Auch das Sicherheitskonzept steht. Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahre nehme man mit in die neue Saison. Die Zusammenarbeit mit den Behörden, Wetterdienst, Feuerwehr laufe wie zuvor einwandfrei.

Schlammig wurde es auf dem Chiemsee Reggae immer wieder mal. © picture-alliance / dpa

Durch einen Bodenaustausch sei das Gelände zudem inzwischen weitgehend schlammfrei. Sollte es also regnen, wie es in der Geschichte des Festivals oft der Fall war, wird es künftig keine Matschbäder mehr für die Festivalbesucher geben. Abgehalten hatte sie schlechtes Wetter zumindest nie davon, nach Übersee zu kommen.

Der Platz soll nach dem Festival sauberer sein als zuvor

Zum Thema Müll sagt Altmann: "Unsere Gäste haben auch nicht mehr Müll verursacht als ein Hotelbesucher, nämlich in etwa 0,8 Kilo pro Gast." Generell werde mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, um mit einem örtlichen Entsorger die Zelt-Problematik zu klären. "Wir können leider nicht von unseren Besuchern erwarten, dass sie die dreckigen, verschlammten Zelte wieder mit in den Zug nehmen." Sicher sei, dass der Platz nach dem Festival sauberer sein werde als zuvor. Der Müll soll getrennt und recycelt werden.

Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling hört Altmann auch selbst gerne Bob Marley und Co. "Bis nach dem ,Chiemsee Reggae Summer', dann habe ich von Reggae erst mal genug." Bis zum nächsten Jahr.