Die Fischhütte Reiter in Prien liegt direkt am Chiemsee. Das wurde ihr vor einigen Tagen zum Verhängnis, als der See über die Ufer trat. Nun konnte der Biergarten wieder öffnen.

Dieses Bild hat die Fischhütte Reiter bei Facebook geteilt mit dem Kommentar: "Der Chiemsee hat kurzerhand unser Gelände in eine kleine Seenlandschaft verwandelt."

Update 09. August:

Gute Nachrichten für Biergarten-Fans: Die Fischhütte Reiter hat ab Samstag, den 09. August, wieder geöffnet. Das gab das Lokal auf Social Media bekannt. Demnach seien die Türen nach der mehrtägigen Hochwasserpause ab 11:30 wieder geöffnet – "wir können es kaum erwarten, euch am Biergarten mit "See" willkommen zu heißen", heißt es.

Trotz der Krise scheinen die Betreiber den Humor nicht verloren zu haben. Auf einer Karte beschreiben sie zwei Alternativen, wie Gäste die Fischhütte jetzt erreichen können: einen trockenen Weg sowie einen Weg "nur mit Gummistiefeln." Mit einer ironischen Ortsmarke beenden sie ihren Post: "Fischhütte Reiter – direkt am bzw. momentan fast im Chiemsee".

Stand 05. August:

Die Lage der Fischhütte Reiter ist schon besonders: in Prien ganz nah dran am Chiemsee, dem "Bayerischen Meer". Die Adresse dazu passend: Forellenweg 29.

Doch genau die Nähe zu dem beliebten Gewässer wird für den Familienbetrieb gerade zum Problem. Der viele Regen in den letzten Tagen hat dort zu leichtem Hochwasser geführt. Der Chiemsee hat den Biergarten der Reiters dadurch unter Wasser gesetzt.

Auf der Homepage heißt es am 30. Juli: "Aufgrund der aktuellen Hochwasserlage am Chiemsee und zur Sicherheit aller" hätten sie sich "schweren Herzens entschieden", die Fischhütte vorerst zu schließen.

"Wir befürchten, dass es wahrscheinlich noch eine Woche dauert"

Brigitte Reiter bestätigt der AZ, dass der Gastro-Betrieb noch weiter geschlossen bleiben muss. "Wir befürchten, dass es wahrscheinlich noch eine Woche dauert", sagt sie am Montag.

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim teilt am Montagabend auf AZ-Anfrage mit, dass der Wasserstand des Chiemsees aktuell 157 Zentimeter über dem Pegelnullpunkt betrage. Das entspricht demnach einer absoluten Höhe von 518,91 NHN (über Meeresspiegel).

In der Mitte der vergangenen Woche sei der Wasserstand noch sechs Zentimeter höher gewesen – er ist damit also schon wieder leicht gefallen. Der Mittlere Seespiegel des Chiemsees liegt laut dem Landesamt für Umwelt normal bei 518,20 NHN.

Keine großen Einschränkungen in der Gemeinde Prien am Chiemsee

Das Tourismusbüro in Prien am Chiemsee schreibt der AZ auf Anfrage, es gebe im Gemeindebereich keine großen Einschränkungen durch Hochwasser. Allerdings sollten Urlauber wissen: "An manchen Bereichen des Uferwegs müssen Wanderer und Fahrradfahrer überschwemmte Teile umfahren." Reiter sagt über die aktuelle Situation bei der Fischhütte: "Man kann gerade nur mit Gummistiefeln hin." Allerdings wird im Gespräch schnell klar: Sie kämpfen mit diesem Problem nicht zum ersten Mal - mindestens einmal im Jahr komme es vor, wenn es lang anhaltend regne. So wie die letzten Tage.

Die Bänke im Biergarten stehen nun mit den Füßen im Wasser. Reiter spricht dennoch von Glück: "Dieses Mal ist es nicht so schlimm wie sonst, es ist nur der Biergarten überschwemmt." Früher sei auch schon mal der Gastraum betroffen gewesen. Sie haben innen und außen insgesamt Platz für 450 Personen. Das Glück heuer ist demnach gewesen, dass der Chiemsee-Stand zunächst niedrig gewesen sei. Dadurch habe einiges an Wasser aus den Zuflüssen - Prien und Tiroler Ache - darin Platz gehabt. "Sonst hätte es schlimmer ausgeschaut."

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ordnet im Jahresvergleich ein, dass in früheren Jahren (ab 2000 betrachtet) - nämlich 2002, 2007, 2009, 2010, 2019, 2024 und vor allem 2013 - die maximalen Seewasserspiegel höher als 518,91 NHN waren. 2013 (520,00 NHN) war demnach der maximale Wasserstand seit 1906.

"Es ist einfach ein schöner Platz"

Trotz der wiederkehrenden Überschwemmungsgefahr halten die Reiters an ihrem Standort fest. "Es ist einfach ein schöner Platz. Wir sind gefühlt fünf Meter weg vom See." Mit ihrem Boot können sie zum Fischen auf den Chiemsee rausfahren. Auf der Speisekarte des Lokals finden sich dementsprechend Gerichte wie ein Chiemsee-Fischfilet in Bierteig gebacken mit Kartoffelsalat, Steckerlfisch mit Brot oder Fisch-Pflanzerl mit Kartoffelsalat.

Der verregnete Juli und die aktuelle Zwangspause im August seien für den Betrieb schon "bitter". Reiter hofft, dass das Wasser ab diesem Mittwoch schnell wegtrocknet - ab Wochenmitte sagen die Meteorologen besseres Wetter für Bayern voraus. Auf ihrer Seite schreibt die Familie: "Wir danken euch für euer Verständnis und freuen uns schon jetzt darauf, euch bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen - mit sonnigem Biergartenwetter, frischen Spezialitäten und dem gewohnten Hüttenzauber direkt am See."