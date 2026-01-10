Belästigung und Schlägerei – Ermittlungen gegen Urlauber aus Oberbayern

In einer Disco in Niederbayern belästigen Urlauber laut Polizei eine 17-Jährige. Als die Security einschreitet, entwickelt sich eine Schlägerei. Ein Mitarbeiter verliert dabei einen Zahn.

Die Polizei ermittelt nach einer Belästigung und einer Schlägerei in Niederbayern gegen eine Urlaubergruppe aus Oberbayern. (Symbolbild)

Eine Urlaubergruppe aus Oberbayern soll in einer niederbayerischen Disco eine Jugendliche belästigt und einem Sicherheitsmitarbeiter einen Zahn ausgeschlagen haben. Einige Mitglieder der etwa zehnköpfigen Gruppe sollen Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Samstag zunächst einer 17-Jährigen mit der Zunge über die Kleidung geleckt haben.

Als der Sicherheitsdienst die Männer deswegen aus dem Club in Geiersthal (Landkreis Regen) werfen wollten, habe sich eine Schlägerei entwickelt, bei der einem Mitarbeiter ein Zahn ausgeschlagen und ein anderer leicht am Kopf verletzt worden sei. Mit zwei Taxis fuhren die Urlauber zu ihrem Hotel im rund elf Kilometer entfernten Bodenmais, wo die Polizei sie schließlich ausfindig machen konnte.

Die Ermittler prüfen den Angaben nach nun, wer und wie viele Personen aus der Gruppe an der Schlägerei beteiligt waren. Die Polizei ermittle und suche nach möglichen Zeugen.