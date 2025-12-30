Bekommen wir zum Jahreswechsel Schnee? Bayern rüstet sich für Kälte

Weiße Weihnachten sind im größten Teil Bayerns einmal mehr ausgeblieben. Zum Jahreswechsel soll sich nun Schnee einstellen.

Zum Jahreswechsel stehen im größten Teil Bayerns Schnee und Kälte in Aussicht. Ein Tief über der Barentssee weit im Norden bringt nach Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) heute viele Wolken in den Freistaat, bis in die Mittagszeit kann es in allen Teilen Bayerns schneien. In Gegenden rund um die Alpen soll der Schneefall bis in die Abendstunden anhalten. Hier kann es zwischen fünf und zehn Zentimeter Neuschnee geben. Die Höchstwerte sollen zwischen minus 1 Grad im Bergland und plus 3 Grad am Untermain erreichen.

In den bayerischen Alpen wird es nach mehreren sehr sonnigen und vergleichsweise milden Tagen nun voraussichtlich zapfig kalt und ungemütlich. Laut Bergwetter des Deutschen Alpenvereins könnten im Südosten Bayerns die Temperaturen in 1500 Metern Höhe auf 9 Grad unter null sinken, bei wechselnder Bewölkung.

Für Silvester erwartet der DWD bayernweit grauen Himmel und von Norden her Schneefall bis in tiefe Lagen, der erst in der Neujahrsnacht allmählich abklingt. Abgesehen davon kann es windig werden. Und für den Neujahrstag steht bislang nur für den Süden Bayerns und die Alpen Sonne in Aussicht. Im übrigen Bayern dominieren die Wolken, allerdings bei vorübergehend etwas weniger kühlen Temperaturen.