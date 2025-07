Beifahrerin wirft junge Katze aus fahrendem Auto

Die Bundespolizei beobachtet an der Grenze ein Fahrzeug. Dabei passiert etwas Unvorhersehbares.

Kirchdorf am Inn

Eine junge Katze ist aus einem fahrenden Auto an der österreichischen Grenze im Landkreis Rottal-Inn geworfen worden. Die Bundespolizei habe die 35-jährige Beifahrerin dabei von ihrer Kontrollstelle in Kirchdorf am Inn aus beobachtet, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei das Auto angehalten worden.

Die erst einige Wochen alte Katze blieb glücklicherweise unverletzt. Sie wurde eingefangen. Am Morgen war sie noch auf der Polizeistation, sollte aber in ein Tierheim gebracht werden. Einem Sprecher zufolge war sie "putzmunter und schläft gerade".

Grund für den Rauswurf waren vermutlich die fehlenden Papiere für das Tier. Die Beifahrerin muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Tierschutz verantworten.