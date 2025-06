Beifahrerin tödlich verletzt - Auto kommt von Autobahn ab

Frühmorgens wird die Polizei über einen Unfall auf der Autobahn 93 informiert. Für die Beifahrerin geht er tragisch aus.

Mainburg

Eine 35 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall am frühen Morgen nahe Mainburg (Landkreis Kelheim) tödlich verletzt worden. Sie sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Ihr 23-jähriger Partner und Fahrer des Autos sei auf der Autobahn 93 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Bäumen kollidiert. Er sei mittelschwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum er von der Straße abkam, war zunächst nicht klar. Die Polizei ermittelt.