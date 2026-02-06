Bei Verfolgungsjagd auf bayerischer Autobahn: Unfall mit Schwerverletzten

Ein Fahrer ignoriert Polizeisignale auf der A3 und flieht mit hoher Geschwindigkeit. Die Flucht endet mit einem Unfall, bei dem auch ein Unbeteiligter schwer verletzt wird.

Zwei Menschen sind durch einen Zusammenstoß während einer Verfolgungsfahrt bei Aschaffenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein Wagen auf der Autobahn 3 angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer sei jedoch von der A3 abgefahren und in Gegenrichtung wieder aufgefahren. Mit hoher Geschwindigkeit sei er dann in Richtung Frankfurt geflüchtet. Mehrere Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Etwa 13 Kilometer weiter habe der Fahrer bei Hösbach versucht, von der Autobahn abzufahren, hieß es. Wegen seiner hohen Geschwindigkeit habe er dabei die Kontrolle verloren und die Kurve nicht geschafft, sagte ein Polizeisprecher. Der Wagen habe die Leitplanke durchbrochen und sei auf der Gegenspur mit dem Auto eines 46-Jährigen zusammengestoßen.

Durch den Aufprall seien der 29-jährige Fluchtfahrer sowie der Mann im zweiten Fahrzeug schwer verletzt worden. Die Polizei nannte einen mutmaßlichen Grund für die Fluchtfahrt: Der 29-Jährige habe Kokain zu sich genommen. Zusätzlich dazu waren seine Kennzeichen gestohlen. Gegen ihn wird ermittelt.