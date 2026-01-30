Bei Routinekontrolle: Verdacht auf Sprengstoff sorgt für Großeinsatz - Autobahn gesperrt

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 wurden "sprengstoffverdächtige Gegenstände" entdeckt. Die Polizei sperrte die Autobahn und nahm zwei Personen vorläufig fest. Was bislang bekannt ist.

Polizisten kontrollieren nachts in der Oberpfalz in Bayern ein Auto. Was sie entdecken, führt den Polizeiangaben zufolge zu weitreichenden Maßnahmen.

Was wir wissen:

• Die Verkehrskontrolle fand heute, am Freitag, 30. Januar, gegen 2.00 Uhr auf der Autobahn 3 im Bereich der Anschlussstelle Wiesent/Wörth an der Donau statt. Dabei wurden sprengstoffverdächtige Gegenstände entdeckt und sichergestellt.

• Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden vorläufig festgenommen.

• Die A3 wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt: in Fahrtrichtung Passau zwischen Rosenhof und Wiesent, in Fahrtrichtung Nürnberg ab Tiefenthal. Später wurde der Verkehr Richtung Passau an der Anschlussstelle Rosenhof und Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle Kirchroth ausgeleitet. Es bildeten sich lange Staus.

• Spezialisten des bayerischen Landeskriminalamts unterstützen die Maßnahmen vor Ort.

• Starke Einsatzkräfte der Polizei sichern den Ereignisort weiträumig ab.

Was wir nicht wissen:

• Ob es sich bei den aufgefundenen Gegenständen tatsächlich um funktionsfähigen Sprengstoff handelt.

• Der Hintergrund des Fundes ist unklar: Es liegen keine Hinweise vor, ob ein terroristischer Zusammenhang besteht oder ob andere Motive eine Rolle spielen.

• Zu den Identitäten, Absichten und möglichen Hintergründen der beiden Festgenommenen gibt es keine bestätigten Informationen.

• Unklar ist, wie lange die Vollsperrung der Autobahn noch dauern wird und wie die weiteren Maßnahmen der Behörden aussehen.