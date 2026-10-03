Bei Passau: Frachtschiff rammt Felsen – Leck auf der Donau

Bei Passau läuft ein Frachtschiff mit 800 Tonnen Sand auf einen Felsen. Wie Einsatzkräfte ein Leck abdichten und Umweltschäden verhindern.

Durch den Zusammenstoß mit einem Felsen entsteht an dem Frachtschiff ein Leck. (Symbolbild)

Ein mit 800 Tonnen Sand beladenes Frachtschiff ist auf der Donau bei Passau auf einen Felsen gelaufen und beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, touchierte das Schiff am Freitag bei der Schleuse Kachlet eine bekannte Untiefe, woraufhin Wasser in den Rumpf eintrat.

Der 74-jährige Schiffsführer steuerte daraufhin den Hafen an. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk konnten das Leck provisorisch abdichten. Betriebsstoffe liefen laut Polizei nicht aus, dennoch wurde vorsorglich eine Ölsperre gelegt. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.