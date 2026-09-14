Beamtin vor Gericht: Polizistin soll Jugendliche vergewaltigt haben

Es sind schwerwiegende Vorwürfe gegen eine Polizistin: Die Beamtin soll eine 14-Jährige vergewaltigt haben. Nun beginnt der Prozess.

Vor dem Landgericht Traunstein wird einer 55-jährigen Polizistin der Prozess gemacht.

Vor dem Landgericht Traunstein beginnt an diesem Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine inzwischen vom Dienst suspendierte Polizistin wegen der Vergewaltigung einer 14-Jährigen und des Besitzes von hunderten kinderpornografischen Dateien.

Darauf sind laut Ermittlern brutale Gewaltszenen an Kindern zu sehen. Die jüngsten Opfer sollen etwa drei Jahre alt gewesen sein. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft der 55 Jahre alten Angeklagten die Herstellung tierpornografischer Inhalte vor. Sie soll Videos erstellt haben, auf denen sie selbst mit mehreren Sexualpartnern und einem Hund zu sehen ist.

Polizistin wird Vergewaltigung einer 14-Jährigen vorgeworfen

Der schwerste Vorwurf aber ist der, im August 2025 die Tochter einer Freundin bei einem gemeinsamen Ausflug auf der Toilette eines Fast-Food-Restaurants vergewaltigt zu haben. Vorher soll die Frau dem rund 40 Jahre jüngeren Mädchen auch eine pornografische Whatsapp-Nachricht geschrieben haben.

Das Landgericht Traunstein hat vier Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte damit am 8. Oktober gesprochen werden.