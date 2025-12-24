AZ-Plus

Baywa verkauft niederländische Tochter Cefetra

Der Verkauf der Cefetra soll dem kriselnden Konzern Geld bringen und vor allem Schulden reduzieren. In einem ersten Anlauf war der Verkauf geplatzt.
az/dpa |
Die kriselnde Baywa hat einen weiteren Rückschlag erlitten.
Die kriselnde Baywa hat einen weiteren Rückschlag erlitten. © Daniel Karmann/dpa
München

Die kriselnde Baywa verkauft die niederländische Tochter Cefetra. Damit könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte der für Landwirte und Lebensmittelversorgung bedeutende Münchner Mischkonzern Baywa mit. Der Vollzug der Transaktion steht demnach noch unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, darunter die Freigabe der Transaktion durch italienische Behörden.

Die Cefetra-Gruppe ist Lieferant von Agrarrohstoffen unter anderem für die Futtermittelherstellung, ein weiteres Geschäftsfeld ist der Getreidehandel. Ein erster Verkauf der Gruppe war im Herbst geplatzt.

Wichtigster Geschäftszweig der Baywa ist der Agrarhandel. Der Konzern war im Sommer 2024 in Schieflage geraten, ein maßgeblicher Auslöser waren die hohen Zinszahlungen für 5,4 Milliarden Euro Bankkredite. Mit dem Vollzug des aktuellen Verkaufs und weiteren Verkäufen des laufenden Jahres können die Bankverbindlichkeiten der Baywa zufolge insgesamt um etwa 1,3 Milliarden Euro reduziert werden.

