Bayreuther Open-Air-Konzert abgesagt

Sie gehören inzwischen fest zum Bayreuther Festspiel-Plan: die Open-Air-Konzerte im Park. Doch jetzt gibt es eine schlechte Nachricht.

Bayreuth

Schlechte Nachricht für Freiluft-Wagnerianer: Die Bayreuther Festspiele haben das zweite Open-Air-Konzert dieser Saison gestrichen. Der Grund: das Wetter. "Das für heute geplante Festspiel-Open-Air-Konzert muss leider abgesagt werden", teilten die Festspiele am Montag mit. "Grund hierfür sind die anhaltend niedrigen Temperaturen in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit, die nicht nur die Aufführungsbedingungen erschweren, sondern auch potenzielle Schäden an den empfindlichen Instrumenten verursachen könnten."

Beim ersten Umsonst-Konzert unter freiem Himmel vor dem offiziellen Start der Festspiele in der vergangenen Woche hatte das Publikum mehr Glück. Es blieb trocken und hunderte Zuschauer konnten Dirigent Pablo Heras-Casado und dem Orchester dabei zuhören, wie sie nicht nur Partien aus Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" oder "Lohengrin", sondern auch Werke von Giuseppe Verdi, Richard Strauss und Gustav Mahler präsentierten.

"Die künstlerische Qualität und der Schutz des Instrumentariums haben für uns ebenso hohe Priorität wie das Wohlbefinden aller Beteiligten", teilten die Festspiele zur Absage des zweiten Konzertes mit. Einen Ersatztermin wird es nicht geben.