Bayerns Polizisten erinnern an getöteten Kollegen

In der vergangenen Woche wurde ein Polizist im Saarland im Einsatz erschossen. Auch seine Kollegen in Bayern trauern.

München

Mit einer Schweigeminute wollen bayerische Polizisten an ihren im Dienst getöteten Kollegen aus dem Saarland erinnern. Auch Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird sich nach Ministeriumsangabe am Mittwoch um 9 Uhr vor einer Polizeiinspektion in Erlangen an der Gedenkminute beteiligen.

Herrmann zeigt sich erschüttert

"Der Tod des jungen Polizeibeamten hat uns alle sehr erschüttert. In Gedanken sind wir bei der Familie und den Hinterbliebenen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt auch allen Kolleginnen und Kollegen der saarländischen Polizei", sagte Herrmann. "Die gesamte bayerische Polizeifamilie trauert mit Ihnen – sie sind mit Ihrem Schmerz nicht allein. Unsere Botschaft lautet: Wir stehen als Polizeifamilie zusammen und werden Gewalt gegen die Polizei nicht tolerieren."

Polizist von sechs Schüssen getroffen

Je eine Delegation aller bayerischen Polizeipräsidien, des Landeskriminalamts und weiterer Polizeieinrichtungen werden ihres Kollegen vor den jeweiligen Dienstgebäuden gedenken.

Der 34 Jahre alte Polizist war im Einsatz gestorben, als er versuchte, den mutmaßlichen Täter nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Völklingen zu stellen. Laut Staatsanwaltschaft wurde er von sechs Schüssen getroffen, nachdem der 18 Jahre alte mutmaßliche Täter eine Dienstwaffe entrissen hatte.