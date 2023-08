Bayern will stärker gegen Jugendkriminalität vorgehen

Bayern will stärker gegen Jugendkriminalität vorgehen. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) stellt am Freitag (10.30 Uhr) zusammen mit der Staatsanwaltschaft München I entsprechende Maßnahmen vor, die sich vor allem an Intensivtäter richten sollen.

10. August 2023 - 17:36 Uhr | dpa

Georg Eisenreich (CSU), Justizminister von Bayern. © Matthias Balk/dpa