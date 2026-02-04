Der Raumfahrtkonzern OHB gründet in Oberpfaffenhofen eine neue Gesellschaft mit dem Ziel, Missionen auf dem großen Erdtrabanten zu bündeln – und dort einen Hafen für die Raumfahrt zu errichten.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Esa-Direktor Josef Aschbacher sitzen vor einem Modell des "European Moonport". Söder hofft, dass dort eines Tages auch eine bayerische Flagge steht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Science-Fiction-Fan und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von einer weiß-blauen Fahne auf dem Mond träumt. Am Mittwoch hat er den Wunsch nach einer "kleinen bayerischen Flagge" erneut geäußert. Aber nicht auf irgendeiner leeren Fläche auf dem Mond, sondern inmitten eines sogenannten "European Moonports": ein Hafen für die Raumfahrt.

Der ist die ambitionierte Vision des Bremer Unternehmens OHB, das seinen zweiten großen Sitz in Oberpfaffenhofen hat. CEO Marco Fuchs möchte "aus eigener Kraft" eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond aufbauen, um so die Grundlage für "zukünftige wissenschaftliche Missionen und wirtschaftliche Aktivitäten zu schaffen". Zu diesem Zweck hat das Unternehmen nun die Gründung der "European Moonport Company" bekannt gegeben.

"Der Plan ist es, mit vielen Firmen zusammenzuarbeiten"

Die soll alle Bestrebungen rund um künftige Mondmissionen bündeln. Chiara Pedersoli, die Vorstandsvorsitzende des Tochterunternehmens OHB Systems, sagt: "Der Plan ist, mit vielen anderen Firmen zusammenzuarbeiten – sowohl mit Sitz in Bayern als auch internationalen." Um so einen Hafen für die Raumfahrt zu bauen, brauche es viele Technologien, die OHB nicht allein entwickeln könne.

Das bekräftigt auch Söder: "Zulieferer bringen in der Regel die Innovation." Die sollen sich durch die Ansiedlung neuer Start-ups in Bayern weiter mehren.

Ein 3D-Modell des Weltraumhafens auf dem Mond. Noch ist unklar, wann das Projekt wirklich Realität werden könnte. © OHB

Wie viel Zusammenarbeit für ein Projekt dieser Größenordnung nötig ist, zeigt sich schon an den vielen Köchen, die bei der Entwerfung des Mondhafen-Modells mitgemischt haben: OHB selbst, die Europäische Weltraumorganisation (Esa) sowie der Flughafen München. Letzterer bringt laut OHB die Expertise ein, wie ein solcher Hafen überhaupt organisiert werden muss.

Dieser wäre als sicherer Anlaufpunkt für Logistikflüge und bemannte Raumschiffe ein entscheidender Stützpfeiler für die Entwicklung eines wirtschaftlichen Ökosystems auf dem Mond. Dafür sind Schlüsseltechnologien zu Start- und Landeplätzen, Energie-, Sauerstoff- und Treibstoffversorgung sowie Navigation und Kommunikation nötig.

Söder: "Ich kümmere mich um jeden Investor persönlich"

Die Esa bringt als führende Institution für Weltraumforschung das gebündelte Wissen ihrer Mitgliedsstaaten sowie die damit einhergehenden Netzwerke mit. Und den sogenannten Argonaut-Lander, der verschiedenste Arten von Fracht sicher zur Mondoberfläche bringt.

Der Argonaut-Lander der Esa bildet die Grundlage für einen unabhängigen Zugang zum Mond. © Maximilian Neumair

Der wiederum basiert auf Schlüsseltechnologien von OHB, wie etwa das Steuerungs-, Kommunikations- und Energiesystem. Josef Aschbacher, der Direktor der Esa, sagt: "Wir haben wirklich Pläne, jetzt den Mond als nächsten Kontinent zu erforschen." Das Ziel ist es, den Argonaut-Lander 2030 oder 2031 auf den Mond zu bringen – am liebsten aber schneller.

Söder will dabei unterstützen, wie der Esa-Chef andeutet. "Die Vision des Ministerpräsidenten ist identisch mit der Vision der Esa im Sinne von Exploration, Weltraum zu fördern und Industrie zu fördern", sagt Aschbacher. Dafür möchte Söder sogar selbst anpacken: "Ich kümmere mich – versprochen – um jeden Investor persönlich."

Der "European Moonport" hätte auch Straßen für die Fahrzeuge, wie das 3D-Modell zeigt, das OHB zusammen mit der Esa und dem Flughafen München entwickelt hat. © Maximilian Neumair

Die Erkundung des Mondes ist nicht nur wissenschaftlich aufschlussreich – wie etwa die Klärung des Ursprungs und der Menge des Wassers dort –, sondern birgt auch wirtschaftlich großes Potenzial: Durch eine Treibstoffproduktion auf dem Mond würden sich etwa völlig neue Möglichkeiten für entfernte Flüge ergeben. Außerdem lassen sich auf dem Mond Ressourcen wie Helium-3, ein potenzieller Brennstoff für künftige Kernfusionsreaktoren, oder das in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltbare Wassereis abbauen.

Söder sagt: "Ich glaube auch, dass wir immer einen nächsten Schritt gehen müssen in der industriellen Entwicklung Deutschlands." Die Wirtschaft brauche zwar weiterhin das Auto, aber: "Es wird alles nicht mehr so leicht werden wie in der Vergangenheit."

Söder möchte nicht selbst zum Mond fliegen

Söder beteuert trotz aller Liebe zur Raumfahrt, nicht ins Weltall oder auf den Mond fliegen zu wollen. Ein Bayern-Roboter, der sich aus der Ferne steuern ließe, würde ihm hingegen schon gefallen. Maschinen sind tatsächlich der erste Schritt, um den Mond zu erkunden, ehe Astronauten folgen. Koordiniert vom Mondkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen, das das "deutsche Houston" werden soll und für das Söder am Mittwoch einen Förderbescheid in Höhe von 58 Millionen Euro übergab.

ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, (l-r) Anke Kaysser-Pyzalla, DLR Vorstandsvorsitzende, Ministerpräsident von Bayern Markus Söder (CSU) und Anke Pagels-Kerp, DLR Bereichsvorständin Raumfahrt, stehen zusammen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR bei der Übergabe des Fördermittelbescheids für den Bau des Human Exploration Control Center (HECC). © Felix Hörhager (dpa)

Wann die ersten "Bayern-Roboter" auf dem Mond landen, ist aber noch unklar. Ebenso der Zeitpunkt, wann der "European Moonport" tatsächlich auf dem Mond stehen könnte. "Vielleicht wenn die Stammstrecke fertig ist", scherzt Söder. Noch bleibt der Hafen in erster Linie eine Vision. Doch zumindest der Plan, wie sie Wirklichkeit wird, steht.