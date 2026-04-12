Schluss mit Frühlingswetter: Wo es in Bayern besonders verregnet wird

Schluss mit Frühlingsidylle: In Bayern ziehen Regen und Wolken auf. Blitzt auch gelegentlich die Sonne durch?

Nach einer frühlingshaften ersten Aprilwoche macht sich Regen breit. Beim Biergartenbesuch wird man wohl nass. (Archivbild)

Nass-trüb statt Sonne satt: Den Menschen in Bayern stehen durchwachsene und regnerische Tage bevor. Vom "Bilderbuchfrühling" müsse man sich heute und mit dem Start in die neue Woche verabschieden, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD). Wer sich trotzdem nach draußen wagt, sollte sich demnach eine Regenjacke schnappen.

Der Tag startet laut DWD bedeckt und vor allem in Schwaben und im Umfeld der Donau mit Regen. Im Tagesverlauf lockert es auf, der Regen wird schwächer und zieht Richtung Nordosten. Die Tiefstwerte liegen bei kühlen 10 Grad etwa in Schwaben bis zu sehr milden Werten um die 18 Grad in der Inn-Salzach-Region.

In der Nacht zum Montag soll es häufig regnen, in Niederbayern hingegen bleibt es meist trocken und im Bayerwald auch klar.

Typisches Aprilwetter in Bayern zur neuen Woche

Mit Blick auf die neue Woche zeige sich das Wetter launisch. "Der April macht seinem Namen alle Ehre", sagte der DWD-Meteorologe. Am Montag dominieren dichte Wolken und zeitweise Regen, nur im Südosten im Passauer Land soll sich gelegentlich die Sonne zeigen. Die Höchstwerte erreichen laut Vorhersage 11 bis 21 Grad, in den Bergen deutlich kühler.

Der Dienstag startet nass, nach kurzen Auflockerungen folgen von Westen rasch neue Schauer, teils mit Graupel und vereinzelten Gewittern. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 9 bis 17 Grad.