Bayern schwitzt bei 36 Grad – doch dann kommen Gewitter

Bayern ächzt unter der Hitze: Bis zu 36 Grad sind drin – doch dann ziehen Gewitter und Schauer auf.

Das Wetter in Bayern bleibt hochsommerlich heiß. Lediglich in den Nächten soll es etwas kühler werden, die Temperaturen sinken dann auf bis zu 13 Grad - auch weil es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommt. Am Montag soll es vor allem in der zweiten Tageshälfte hier und da auch Regenschauer geben, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

Am Sonntag sagen die Wetterexperten Temperaturen bis 36 Grad voraus, etwa in Mainfranken oder an der Donau. Selbst auf dem Großen Arber und im Bayerischen Wald wird es noch 24 Grad warm. Nachts ziehen den Angaben zufolge dann Wolken auf. Vor allem im Umfeld der Donau könne es gewittern.

Auch am Montag erwarten die Wetterexperten zunächst Hitze mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke. Ab dem Mittag könnten einzelne Schauer Abkühlung bringen. Zudem erwarten die Meteorologen mancherorts Gewitter und viel Wind. Am Dienstag bleibe es weiter sommerlich warm.