AZ-Plus

Bayern schwitzt bei 36 Grad – doch dann kommen Gewitter

Bayern ächzt unter der Hitze: Bis zu 36 Grad sind drin – doch dann ziehen Gewitter und Schauer auf.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Sommerliches Wetter bleibt den Bayern erhalten. (Archivbild)
Sommerliches Wetter bleibt den Bayern erhalten. (Archivbild) © Florian Diettrich/dpa

Das Wetter in Bayern bleibt hochsommerlich heiß. Lediglich in den Nächten soll es etwas kühler werden, die Temperaturen sinken dann auf bis zu 13 Grad - auch weil es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommt. Am Montag soll es vor allem in der zweiten Tageshälfte hier und da auch Regenschauer geben, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

Am Sonntag sagen die Wetterexperten Temperaturen bis 36 Grad voraus, etwa in Mainfranken oder an der Donau. Selbst auf dem Großen Arber und im Bayerischen Wald wird es noch 24 Grad warm. Nachts ziehen den Angaben zufolge dann Wolken auf. Vor allem im Umfeld der Donau könne es gewittern.

Auch am Montag erwarten die Wetterexperten zunächst Hitze mit Temperaturen über der 30-Grad-Marke. Ab dem Mittag könnten einzelne Schauer Abkühlung bringen. Zudem erwarten die Meteorologen mancherorts Gewitter und viel Wind. Am Dienstag bleibe es weiter sommerlich warm.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.