Bayern startet entspannt in die Osterferien

Viele Menschen nutzen die Osterferien für die erste längere Auszeit des Jahres. Zum Wochenende bleibt eine große Reisewelle vorerst aus. Auf den Straßen und in den Zügen dürfte es über die Feiertage noch voll werden.

München

Zum Beginn des ersten Wochenendes vor den Osterferien in Bayern ist es auf den Straßen und an den Flughäfen vergleichsweise ruhig geblieben. Am Flughafen München war die Lage am Freitag laut einem Sprecher "sehr entspannt". Gedränge oder längere Wartezeiten blieben demnach aus. Es seien weniger Geschäftsreisende und mehr Urlauber mit Gepäck unterwegs. "Die Flieger dürften durchaus voll werden." Für Freitag standen in München rund 800 Starts und Landungen auf dem Plan.

Die Osterferien an den Schulen beginnen am kommenden Montag und dauern bis zum 15. April. In dieser Zeit rechnet der Münchner Flughafen mit bis zu 1,6 Millionen Passagieren. Vom 1. bis 16. April seien mehr als 13 300 Starts und Landungen angemeldet, hieß es.

Auch am Nürnberger Flughafen blieb eine große Reisewelle zum Beginn des Wochenendes aus. Vor allem klassische Urlaubsziele waren nach Angaben eines Sprechers am Freitag nachgefragt. Ab Mittag seien zudem deutlich mehr Familien mit Kindern ins Terminal gekommen.

Manche Eltern wollten mit ihren Kindern für den Start in den Urlaub nicht bis zum offiziellen Ferienbeginn warten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten Beamten der Grenzpolizei Memmingen im Allgäu bereits am Donnerstag mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht fest. In allen Fällen sei behauptet worden, dass die Kinder krank gemeldet wurden, obwohl nachweislich Flugtickets bereits vor mehreren Wochen gebucht worden seien. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, ließ die Familien aber weiterreisen.

Auch auf den Straßen zeigte sich eine vergleichsweise entspannte Lage. Größere Staus blieben auf den Autobahnen im Freistaat weitgehend aus. Der Automobilclub ADAC erwartet für Samstag- und Sonntagvormittag und -nachmittag Staus auf den Fernstraßen vor allem im Süden Bayerns. Insbesondere die Routen nach Österreich und Italien sowie in die Naherholungsgebiete Oberbayerns und des Allgäus seien voraussichtlich betroffen.

Für die Ferientage erwartet die Deutsche Bahn in ihren Zügen viele Reisende. In der Regel seien das Wochenende zum Ferienstart sowie der Gründonnerstag und Ostermontag besonders reisestarke Tage, sagte eine Sprecherin am Freitag. Eine große Nachfrage erwartet die Bahn vor allem auf den Verbindungen zwischen den Großstädten und in die Urlaubsregionen. Um volle Züge zu vermeiden, biete es sich an, vor Gründonnerstag oder nach den Feiertagen zu reisen.