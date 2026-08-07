Bayern spart Millionen bei Sammelbestellung für Feuerwehrautos

171 bayerische Kommunen bestellen gemeinsam – und sparen so 100.000 pro Löschfahrzeug. Weitere Einsparungen in der Bürokratie kommen hinzu.

Bayerische Kommunen haben sich bei der Erneuerung der Flotte für ihre Feuerwehren zu einer Sammelbestellung zusammengetan (Archivbild).

München

171 bayerische Kommunen haben sich an einer Sammelbestellung für Feuerwehrfahrzeuge beteiligt und sparen auf diese Weise Millionenbeträge. Darauf hat die CSU-Fraktion im Landtag hingewiesen. Der Landesfeuerwehrverband koordiniert die europaweite Ausschreibung für das Löschfahrzeug LF 10.

25 Millionen Euro Ersparnis für Bayern

Der unterfränkische CSU-Landtagsabgeordnete Thorsten Schwab hatte die Aktion initiiert. Ähnliche Bestellungen sind aus anderen Bundesländern bekannt, darunter Hessen und Baden-Württemberg. Schwab hatte in einer früheren Pressemitteilung vorgerechnet, dass der übliche Preis von mehr als 600.000 Euro bei einer Sammelbestellung deutlich unterschritten werde und Kosten nur noch von weniger als 500.000 Euro pro Fahrzeug entstünden.

Hinzu kämen Ersparnisse für die Ausschreibung selbst und für bürokratische Erfordernisse. Insgesamt geht er von Minderausgaben in Höhe von mehr als 25 Millionen Euro für die Kommunen aus. "Wir zwingen niemanden. Wer individuelle Lösungen benötigt, kann weiterhin eigenständig beschaffen", betont Schwab.