Bayern-Schlappe in den USA: Freistaat-Löwe wird kein Emoji

2024 schickte das Digitalministerium den bayerischen Löwen mit großem Tamtam in die USA, um ein Emoji zu werden. Jetzt gibt es die Antwort aus Kalifornien.

Kein Emoji - nur ein Sticker. Der bayerische Löwe fiel in Kalifornien durch. (Handout-Foto)

Der bayerische Löwe wird kein Emoji. Das Digitalministerium ist mit der Idee beim zuständigen Unicode-Konsortium, in dem die großen Softwareunternehmen wie Google, Apple und Meta sitzen, vorerst gescheitert, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Unicode-Aufnahmeprüfung im US-Bundesstaat Kalifornien sei streng.

2024 hatte das Digitalministerium die Menschen im Freistaat entscheiden lassen, welches Motiv Bayern am besten repräsentieren soll. Der bayerische Löwe setzte sich gegen ein Lebkuchenherz und eine Dirndl-Lederhosen-Kombination durch.

Löwe mit Flagge kam wohl nicht gut an in den USA

"Beim Digitalgipfel in München wurde er anschließend feierlich auf die Reise Richtung Silicon Valley geschickt und offiziell beim Unicode-Konsortium eingereicht", heißt es in der Mitteilung. Allerdings schien der dort in Kalifornien nicht so gut anzukommen wie erhofft.

Die Gründe für die Absage wurden laut Digitalministerium nicht mitgeteilt. "Das Unicode-Konsortium hat den Antrag nicht gebilligt und auch auf Rückfrage die Entscheidung nicht begründet", sagte ein Ministeriumssprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) hatte die Idee damals als innovativ beworben, kein anderes Bundesland habe vor, ein eigenes Emoji zu verbreiten. "Stolz, freundlich und fest verwurzelt in weiß-blauer Tradition" sollte mit dem freundlich schauenden Löwen, der die bayerische Flagge in der Pfote hält, Heimatgeschichte erzählt werden.

Ministerium mit Notlösung

Der Löwe soll nun stattdessen als Whatsapp-Sticker zu haben sein und "in Chats brüllen, grüßen und gute Laune verbreiten".

Digitalminister Mehring sieht in dieser Notlösung "ein starkes Signal". Der Löwe sei "mehr als ein Bildchen". Er fasse zusammen, was Bayern ausmacht: "Tradition, Stärke und ein unverwechselbares Lebensgefühl."

Wer den Löwen als Sticker haben will, muss nach Ministeriumsangaben die Nummer 015208269773 als Kontakt anlegen und eine beliebige Nachricht dorthin schicken. Der Sticker soll dann als Antwort kommen und gespeichert werden können.