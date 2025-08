Bayern-Manager kündigt Weggang von Millionen-Profi an

2023 war João Palhinha der Wunschspieler der Bayern. Ein Jahr später gelingt der Transfer - doch dann funkt es nicht beim Portugiesen in München. Ein Bayern-Boss spricht über die Zukunft Palhinhas.

München

Der FC Bayern geht von einem baldigen Weggang des defensiven Mittelfeldspielers João Palhinha aus. Der 30-Jährige stand im Testspiel gegen Olympique Lyon (2:1) schon gar nicht mehr im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Er führte Verhandlungen mit einem neuen Verein. "Es wird sich, wenn alles glattläuft, nicht mehr endlos ziehen", sagte Sportdirektor Christoph Freund und kündigte einen "zeitnahen" Vollzug an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Palhinha, der zur vorigen Saison vom FC Fulham geholt worden war und sich dann in München nicht durchsetzen konnte, an Tottenham Hotspur verliehen. Bayern-Manager Freund erwähnte "Medical Checks, Vertragsgeschichten", die vor einem fixen Deal noch anstehen. Dann aber werde der Weggang Palhinhas, der in München noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, bald offiziell werden.

2023 noch Wunschspieler - dann eher ein Flop

Palhinha war im Sommer 2023 der Wunschspieler des damaligen Bayern-Coaches Thomas Tuchel - ein Wechsel zu dem Zeitpunkt aber zerschlug sich am letzten Tag der Transferperiode noch. Ein Jahr später holten die Münchner den Profi dann für kolportierte 51 Millionen Euro. Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany aber war der Portugiese nur Ergänzungsspieler und kam in den wichtigen Partien der Champions League kaum zum Einsatz.