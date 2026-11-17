Die Berge, der weiß-blaue Himmel, die Biergärten, die Lebensfreude - es gibt viele Gründe, Bayern zu lieben. Doch wie zufrieden sind die Menschen, die dort leben?

In Bayern ist man davon schon längst überzeugt, nun gibt es sogar eine Studie dazu: Danach ist der Freistaat das glücklichste Bundesland Deutschlands, heißt es im "Glücksatlas" 2026, den die Universität Freiburg regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) erstellt. Im bundesweiten Ranking liegt Bayern bei der Lebenszufriedenheit mit 7,12 Punkten erstmals an der Spitze.

Glücksregion Oberpfalz

Doch es geht noch besser: Auf dem Gipfel des Glücks liegen nicht etwa München oder die Alpenregion, sondern die Oberpfalz mit satten 7,38 Punkten. Damit liegt die Oberpfalz deutlich vor anderen bayerischen Landesteilen und kann sich um einiges steigern gegenüber 2025 (7,19). In Oberbayern und Schwaben fällt das Glücksgefühl leicht von 7,24 auf 7,21 Punkte.

Die Franken legen beim Glückswert leicht zu von 7,11 auf 7,15 Punkte. Verlierer sind der Untersuchung zufolge die Niederbayern - bei der Lebenszufriedenheit kommen sie auf gerade mal 6,86 Punkte (2025: 7,16) - noch unter dem Bundesdurchschnitt von 7,0 Punkten.

Zwischen Wohlstand und Zukunftspessimismus

"Wohlstand, Sicherheit und Lebensqualität sprechen für Bayern", heißt es in der Untersuchung. Vor allem junge Leute sind der SKL zufolge offenbar gerne in Bayern. Hier lebten "die glücklichsten 16- bis 29-Jährigen", heißt es in der Auswertung. Das gelte auch für Senioren und Familien. Ein Grund: die guten bis sehr guten Noten, die Eltern demnach den Schulen hierzulande geben. Berufstätige seien hingegen nur durchschnittlich zufrieden.

Und auch der Fußball trägt nach Angaben der Autorinnen und Autoren einiges bei: Sie verweisen auf frühere Studien, wonach die Menschen im Freistaat nach Siegen des FC Bayern München signifikant glücklicher seien als zuvor. Dieser kleine Gewinner-Effekt deute darauf hin, dass auch die Verbundenheit mit der eigenen Region zur hohen Lebenszufriedenheit beitrage.

Zukunftspessimismus und teures Leben

Überdurchschnittlicher Zukunftspessimismus und regional hohe Lebenshaltungskosten trübten dieses positive subjektive Bild allerdings, so die Erkenntnis der Studie. Und so schafft es der Freistaat bei der objektiven Lebensqualität nur auf den zweiten Platz, hinter Baden-Württemberg. Diese Wertung umfasst etwa Einkommen, Demografie, Umwelt oder Sicherheit.

Und passend zum Bundestrend ist die Zufriedenheit im Vergleich zu früheren Jahren insgesamt gesunken. 2017 und 2019 lag das Glücksgefühl in Bayern laut SKL noch bei 7,26 Punkten, bevor es mit der Corona-Pandemie rasant abnahm. 2024 waren es 7,23 Punkte, vergangenes Jahr immerhin noch 7,21 Punkte.

Überdurchschnittlich zufrieden

Bundesweit gesehen liegt Bayern mit seinen Glückspunkten bei der subjektiven Lebenszufriedenheit über dem Bundesdurchschnitt von 7,0 Punkten - und noch vor dem zweitplatzierten Nordrhein-Westfalen (7,11) sowie vor Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz (je 7,02).

Basis des SKL Glücksatlas sind zwölf repräsentative Befragungswellen des Instituts für Demoskopie Allensbach, bei denen zwischen Juli 2025 und Juni 2026 insgesamt 12.461 Menschen in Deutschland befragt wurden. Auch Daten aus einem Onlinepanel des Meinungsforschungsinstituts Ipsos wurden für vertiefende Analysen herangezogen. Befragte bewerten ihr Leben selbst und entscheiden, welche Rolle Arbeit, Familie und Freizeit für sie spielen. Aber auch die objektive Lebensqualität wird anhand von Einkommen, Demografie, Umwelt und Sicherheit erfasst.