Bayern-Fußballerinnen verlieren Supercup-Generalprobe

Die Fußballerinnen des FC Bayern München testen gegen den französischen Meister aus Lyon - und verlieren am Ende 1:4. Lena Oberdorfs Treffer ist zu wenig.
Traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den FC Bayern München: Lena Oberdorf.
Traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich für den FC Bayern München: Lena Oberdorf. © Sven Hoppe/dpa
Herzogenaurach

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben ihre Supercup-Generalprobe verloren. Im Duell mit dem französischen Meister OL Lyonnes zog der deutsche Titelträger mit 1:4 (0:1) den Kürzeren.

Nationalspielerin Lena Oberdorf egalisierte nach knapp einer Stunde zwar den Führungstreffer von Wendie Renard (41. Minute). Doch in der Schlussphase sorgten Kadidiatou Diani (82./Elfmeter), Liana Joseph (90.) und Marie-Antoinette Katoto für klare Verhältnisse (90.+2).

Pflichtspiel-Auftakt für Bayern-Fußballerinnen am Samstag

Beide Clubs standen sich zuletzt in der Vorsaison in der Champions League gegenüber. Auch damals setzte sich OL im Viertelfinale durch.

Für den Doublegewinner aus München steht am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) in Karlsruhe der Supercup an. Gegner im ersten Pflichtspiel unter Neu-Trainer José Barcala ist der VfL Wolfsburg.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

