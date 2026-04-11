Bayern erlebt Wetter-Achterbahn am Wochenende

Erst Sonne, dann Regen: In Bayern wechseln sich Frühlingsgefühle und graue Wolken im Stundentakt ab.

München - Nach einem kühlen Dämpfer meldet sich zum Start ins Wochenende wieder freundlicheres Wetter in Bayern. Nach Regen und kühleren Temperaturen am Freitag setzt sich nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorübergehend der Einfluss eines Zwischenhochs durch, mildere Meeresluft zieht ins Land.

Der Tag beginnt zwar teils noch wolkig, am Alpenrand und in Ostbayern hält sich der Nebel noch bis zum Vormittag. Dann aber gibt es stellenweise Sonne satt mit Höchstwerten zwischen 14 Grad in Franken und bis zu 22 Grad im Allgäu.

Am Sonntag wieder Wolken und Regen

Es bleibt ein kurzes Intermezzo: In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her wieder Wolken auf, anschließend setzt vom Bodensee über Nordschwaben bis nach Franken Regen ein. Der Sonntag verläuft meist bedeckt, zeitweise mit Regen. Nur im Westen zwischen Chiemgau und Bayerischem Wald zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen erreichen laut DWD 10 bis 14 Grad in Franken und Schwaben und bis zu 18 Grad in der Inn-Salzach-Region.

Wechselhafter Wochenstart

Zum Wochenstart: Aprilwetter, wechselhaft. In der Nacht zum Montag fällt häufig Regen, am Montag selbst ist es meist dicht bewölkt, zeitweilig fällt Regen. Die Temperaturen erreichen je nach Region zwischen 11 und 20 Grad.