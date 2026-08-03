Weitere Hitzewoche kommt mit 38 Grad auf Bayern zu: Ab wann es endlich abkühlen soll

Viel Sonnenschein bei extremer Hitze und vereinzelte Gewitter mit Starkregen – das erwartet der Deutsche Wetterdienst in dieser Woche. Wo es besonders heiß werden soll.

Bis zu 38 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der nächsten Woche (Archivbild).

Bayern startet in eine neue Hitzewoche: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad. Heute soll es zunächst viel Sonnenschein bei 32 bis 37 Grad geben. Vereinzelt sind Gewitter möglich, örtlich können sie auch kräftig sein. Der DWD sagt Starkregen, Hagel, Böen und teils auch Stürme voraus.

In der Nacht zu Dienstag soll es trocken bleiben, im Tagesverlauf ist aber mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen, gerade über dem Bergland. Örtlich bestehe auch Unwettergefahr, warnten die Meteorologen.

Bayernweit bleibt es heiß – mit Temperaturen bis zu 38 Grad an der unteren Donau. Danach soll es schrittweise abkühlen. Am Mittwoch hält das schwülheiße und zu Gewittern neigende Wetter an. Die Meteorologen prognostizieren nach Südosten hin weiteres Schwitzen bei Spitzenwerten von 35 Grad.

Durchatmen zum Wochenende

In der zweiten Wochenhälfte kündigt der DWD für alle Hitze-Geplagten Erleichterung an. Zum Wochenende wird die Hitze voraussichtlich von Gewittern verdrängt.

Bis zu 38 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der nächsten Woche (Archivbild). © Martin Gerten/dpa

Am Donnerstag sollen es nur noch bis zu 31 Grad werden. Gebietsweise ist laut den Wetterexperten mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Am Freitag könnten es nach Einschätzung des DWD noch mal ein paar Grad weniger sein. Auch die Schauergefahr soll sinken.

Aufgrund der starken Wärmebelastung warnt der DWD weiterhin vor einer hohen Waldbrandgefahr. In weiten Teilen Bayerns ist der Gefahrenindex auf der zweithöchsten Stufe vier.