AZ-Plus

Brand in Regensburger Industriehalle löst Großeinsatz aus

In Regensburg geht am Abend eine Industriehalle in Flammen auf. Eine Mitarbeiterin alarmiert die Feuerwehr - woraufhin mehr als 100 Einsatzkräfte ausrücken.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Rund 120 Kräfte waren am Abend im Einsatz. (Symbolbild)
Rund 120 Kräfte waren am Abend im Einsatz. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa
Regensburg

Ein Brand in einer Industriehalle in Regensburg hat einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Insgesamt waren etwa 120 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend im Einsatz, wie das städtische Amt für Brand- und Katastrophenschutz mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten laut einem Sprecher der Feuerwehr gute drei Stunden. In der Nacht sollte es noch Kontrollen mit Wärmebildkameras geben.

Angrenzende Gebäude kurzzeitig geräumt

Alarmiert worden war die Feuerwehr von einer Mitarbeiterin, die am Abend noch vor Ort war. An die Halle angrenzende Gebäude wurden kurzzeitig geräumt, Anwohner im Osten Regensburgs wurden wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt. Eine akute Gefahr bestand laut Feuerwehr allerdings nicht. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.