Bayern bibbert weiter – Neuschnee und eisige Nächte erwartet

Eisige Nächte und Neuschnee: In Bayern bleibt es kalt, besonders in Oberfranken und Niederbayern wird es glatt. Was der Wetterdienst für das Wochenende vorhersagt.
AZ/dpa |
Auch die nächsten Tage muss in Bayern teils mit strengem Frost gerechnet werden. (Archivbild)
Auch die nächsten Tage muss in Bayern teils mit strengem Frost gerechnet werden. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

München - In Bayern bleibt es weiterhin zapfig kalt. Am Wochenende können hier und da auch noch ein paar neue Schneeflocken hinzukommen. Wie der Deutsche Wetterdienst ankündigte, kann es in Oberfranken und in Niederbayern bis zu zwei Zentimeter Neuschnee geben. Dadurch könne es auf den Straßen und Gehwegen wieder glatt werden.

Insbesondere im Bayerischen Wald und im Fichtelgebirge sind nachts zweistellige Minusgrade möglich. Am Samstag und Sonntag kann es tagsüber örtlich im Freistaat dann auch leichte Pluswerte geben. Vereinzelt ist mit gefrierendem Regen und Glatteis zu rechnen.

Zum Wochenstart "Aufhellungen"

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern erwartet, örtlich kommt es zu Glätte durch überfrierende Nässe. Am Sonntag bleibt es grau und trüb. Zum Wochenstart am Montag versprechen die Meteorologen dann "von der Frankenhöhe über das Allgäu bis zum Chiemsee vielleicht auch mal kurz Aufhellungen".

