Bayern-Basketballer holen Routinier Rathan-Mayes aus Madrid

Zwei Top-Aufbauspieler haben die Bayern verlassen - ein Nachfolger kommt nun aus Madrid. Der Münchner Neuzugang Rathan-Mayes hat schon eine bunte Karriere hinter sich.

München

Der FC Bayern hat sich mit einem früheren NBA-Profi und Basketball-Weltenbummler verstärkt. Xavier Rathan-Mayes kommt von Real Madrid in die Bundesliga und erhält in München einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison. "Ich habe kein einfaches Jahr hinter mir und möchte beweisen, dass ich ein Highlevel-Spieler bin", sagte der 31-Jährige in einer Vereinsmitteilung. Er ist der erste kanadische Basketballer bei den Bayern, wo er künftig von seinem Landsmann Gordon Herbert trainiert wird.

Rathan-Hayes bestritt in seiner ersten Profisaison 2017/18 fünf Partien für die Memphis Grizzlies in der nordamerikanischen Eliteliga NBA. Danach zog es ihn in die Welt hinaus, wo er unter anderem für Vereine in Griechenland, Israel, Rumänien, Australien, der Türkei, Russland und zuletzt bei Real Madrid spielte.

Mit den Spaniern feierte er im Frühjahr die Meisterschaft. In der Euroleague hatte Madrid den FC Bayern in der ersten K.o.-Runde aus dem Turnier geworfen. Über das Viertelfinale kamen Real und Rathan-Hayes, der am Ende nur noch Ergänzungsspieler mit kaum Einsatzzeit war, dann aber nicht hinaus.

Bedarf nach Weggang von Weiler-Babb und Edwards

Sein Zweijahresvertrag bei Real wurde nun vorzeitig aufgelöst. In München werden Guards wie Rathan-Hayes gebraucht, nachdem die Leistungsträger Nick Weiler-Babb und Carsten Edwards den Verein verlassen hatten. Rathan-Mayes ist nach Justinian Jessup, Leon Kratzer und Wenyen Gabriel der vierte Neuzugang des deutschen Meisters für die kommende Saison.