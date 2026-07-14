Bayern: Auto gerät auf Gegenfahrbahn – drei Tote

Ein Unfall in einer Kurve kostet in Oberbayern drei Menschen das Leben. Warum ein Auto plötzlich auf die Gegenspur geriet, ist noch ein Rätsel – ein Gutachter soll Klarheit bringen.

Nach einem Unfall mit drei Toten im Landkreis Eichstätt geht die Polizei davon aus, dass der Autofahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen Kleintransporter gekracht ist. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Der 32 Jahre alte Autofahrer und der 48 Jahre alte Transporterfahrer starben nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.

Der 27 Jahre alte Beifahrer im Auto erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Straße bei Stammham war nach dem Unfall am Montagnachmittag etwa sechs Stunden gesperrt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.