AZ-Plus

Bayerisches Rotes Kreuz benennt neue Geschäftsführung

Mit einem neuen Geschäftsführer will das Bayerische Rote Kreuz in ruhigeres Fahrwasser gelangen. Doch es wird nur eine Übergangslösung sein.
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei der BRK-Landesgeschäftsführung stehen die Zeichen auf Neuanfang. (Symbolbild)
Bei der BRK-Landesgeschäftsführung stehen die Zeichen auf Neuanfang. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Mit Robert Augustin hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) von Oktober an wieder einen Landesgeschäftsführer. Augustin war bisher Bezirksgeschäftsführer des BRK-Bezirksverbands Schwaben, wie das BRK in München mitteilte. Er wird sein neues Amt allerdings nur übergangsweise übernehmen - bis wann, war zunächst unklar.

Die Neubesetzung war nötig geworden, weil nach der Abberufung von Landesgeschäftsführerin Elke Frank im März sich kürzlich auch ihr Stellvertreter Armin Petermann gegen eine Fortführung seiner Tätigkeit entschieden hatte.

Die Landesgeschäftsstelle, die Bezirksverbände, der Landesvorstand und das Präsidium hätten daher nun ein Übergangskonzept entwickelt, hieß es nach dem Beschluss am Montag. Augustin werde künftig von den Abteilungsleitern der Landesgeschäftsstelle, Sebastian Lange und Patrick Bruhn, als Handlungsbevollmächtigte unterstützt.

Das BRK hat nach eigenen Angaben mehrere Hunderttausend ehrenamtlich Aktive und Fördermitglieder.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.