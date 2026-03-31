Bayerischer Dorfladen-Besitzer stinksauer wegen Lindt-Osterhasen: "Wir lassen uns nicht verarschen"

Schoko-Osterhasen werden immer teurer, obwohl die Kakaopreise wieder sinken. Das ärgert den Geschäftsführer des Dorfladens Farchant. Er will ein Zeichen setzen und verbannt die goldenen Lindt-Klassiker aus dem Regal. Seine Alternative kommt aus der Region. Dafür erhält er viel Zuspruch.

Die goldenen Lindt-Osterhasen in einem Supermarkt. Im Dorfladen Farchant sind diese heuer nicht zu finden.

Die goldenen Osterhasen von Lindt sind weltbekannt und gehören bei vielen Deutschen so selbstverständlich wie die gefärbten Eier ins Osternest. Im oberbayerischen Dorfladen Farchant steht der Oster-Klassiker heuer aber nicht im Verkaufsregal. Ganz bewusst. Das Geschäft im Landkreis Garmisch-Partenkirchen erteilt den Lindt-Hasen eine klare Absage.

Geschäftsführer Peter Böhmer verkündet in einem Facebook-Video: "Liebe Kunden, eine wichtige Information: Bei uns gibt es heuer keine Lindt-Schokohasen. Warum? Wir lassen uns nicht verarschen."

Er verweist in dem Beitrag auf den Millionen-Gewinn des Unternehmens, der für ihn nicht mit den Preissteigerungen zusammenpasst. Der Beitrag hat in kurzer Zeit Tausende Likes und Hunderte Kommentare gesammelt.

Osterhasen der großen Marken sind wieder teurer

Eine Auswertung der Vergleichsapp Smhaggle hat kürzlich gezeigt, dass Osterhasen verschiedener großer Hersteller teurer geworden sind. Die Preise sind demnach je nach Größe und Marke sieben bis 29 Prozent höher als vor einem Jahr. Für den Lindt-Hasen ergab die Auswertung: Die 100-Gramm-Version legt im Vergleich mit März 2025 um 70 Cent (+16 Prozent) zu, die mit 50 Gramm um 50 Cent (+18 Prozent).

Peter Böhmer mit den regionalen Osterhasen der Bäckerei Komm aus Ettal. © Dorfladen Farchant

Die Preise für Rohkakao waren jedoch zuletzt gesunken. Hersteller Lindt & Sprüngli teilte mit, dass Kakao langfristig eingekauft werde. "Daher wird es einige Zeit dauern, bis wir die Auswirkungen niedrigerer Kakaopreise spüren werden."

Preiserhöhungen: "Das lasse ich mir nicht gefallen"

Der AZ sagt Böhmer vom Dorfladen Farchant, warum er sich ärgert: "Sie erzählen uns, der Kakaopreis geht nach oben, sie sind so arm und sie müssen die Preise erhöhen. Dann bereichern sie sich am Endverbraucher, weil sie die Gelegenheit nutzen, gleich etwas mehr draufzuschlagen, um den Gewinn zu steigern." Deswegen fiel für ihn die Entscheidung: "Das lasse ich mir nicht gefallen." Er habe wohl manchmal eine "Revoluzzer-Ader".

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Sein Dorfladen bietet nun regionale Osterhasen von der Bäckerei mit dem Namen Komm aus Ettal an. "Dann bleibt das Geld im Landkreis." Dort muss man nun schon nachproduzieren, so Böhmer.

Dem Geschäftsführer geht es um regionale Wertschöpfung

Mit der Resonanz in den Sozialen Netzwerken hat er selbst nicht gerechnet. Am Montag seien es schon 130.000 Aufrufe für sein Video gewesen. "Da habe ich schon gestaunt."

So schauen die handgefertigten Osterhasen der Bäckerei Komm aus. Es gibt sie in drei Größen. © Dorfladen Farchant

Einerseits freut ihn der große Zuspruch, andererseits stimmt es ihn auch nachdenklich. Weil man offenbar mit "Krawall" Menschen erreicht. Er wolle eigentlich, dass es seinen Kunden um die Qualität und die Dienstleistung in seinem Laden geht. Deswegen sagt er klar, er wolle kein Krawall-Image. "Mir geht es um meinen Laden, um die regionale Wertschöpfung und gute Lebensmittel." Aber er ist eben auch bereit, dafür aufzustehen und sein Gesicht zu zeigen.

Den handgemachten, regionalen Komm-Osterhasen gibt es in drei Größen, der kleine kostet 3,30 Euro, der mittlere 5,60 Euro und der große 8 Euro.