Bayerischer Buchpreis ehrt Hape Kerkeling

Was haben Donna Leon, Cornelia Funke, Frank Schätzing und Florian Illies gemeinsam? Die Ehrenauszeichnung des Bayerischen Buchpreises. In diesem Jahr kommt ein weiterer bekannter Name dazu.

dpa | 17. Juli 2025 - 13:50 Uhr

Hape Kerkeling bekommt den Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises verliehen. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa