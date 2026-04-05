Ammersee und Starnberger See: Bayerische Seenschifffahrt startet

Am Ammersee und Starnberger See sind wieder Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt unterwegs. Auch andernorts beginnt dieser Tage die Saison.

Ab heute ist auf dem Ammersee und dem Starnberger See wieder die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt unterwegs – der Ostersonntag ist der traditionelle Auftakt der Saison. Auf dem Tegernsee hatte die Schifffahrt bereits am vergangenen Samstag den Betrieb aufgenommen, während sie auf dem Königssee ganzjährig verkehrt, wie das Heimatministerium mitteilte.

31 Schiffe, darunter 20 mit Elektroantrieb, stünden für Tagesausflüge und Kurzurlaube bereit, erklärte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Im Laufe des Jahres soll auf dem Tegernsee ein weiteres E-Schiff die Flotte verstärken. 2025 hatte die Seenschifffahrt über 1,5 Millionen Passagiere befördert.

Auch an anderen Seen beginnt in Bayern in diesen Tagen oft die Saison der Freizeitschifffahrt. Die ersten Rundfahrten der sogenannten Weißen Flotte auf dem Bodensee waren beispielsweise für den Karfreitag geplant. Am Kochelsee beginnt die Motorschifffahrt ebenfalls am Ostersonntag.