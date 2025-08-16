Baum stürzt nach Blitzschlag auf Haus

Ein heller Lichtblitz zuckt durch den Himmel und sucht sich seinen Weg Richtung Boden. Er schlägt in einen Baum ein, der umstürzt - mit Folgen.

In der Nacht muss die Polizei gleich mehrere Male wegen des Unwetters ausrücken. (Symbolbild)

Altötting

Mehr als 20 Mal ist die Polizei in der Nacht wegen eines Unwetters im Süden Bayerns ausgerückt. In Altötting stürzte nach einem Blitzeinschlag ein Baum auf ein Haus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.

Insgesamt zählte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am frühen Morgen 22 Einsätze wegen des Unwetters. Die Beamten seien wegen umgestürzter Bäume oder überfluteten Straßen ausgerückt, hieß es. Verletzt wurde in der Nacht niemand durch das Unwetter. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd ist für neun Landkreise und die kreisfreie Stadt Rosenheim zuständig.

DWD warnt vor Unwetter

Der Deutsche Wetterdienst warnte in der Nacht vor Unwettern in Teilen Südbayerns. Es könne zu schweren Gewittern und heftigem Starkregen kommen, hieß es. Laut DWD sind bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde möglich.