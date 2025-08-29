AZ-Plus

Bankangestellte soll fast 500.000 Euro gestohlen haben

Eine junge Bankmitarbeiterin meldet einen Einbruch. Doch dann kommen Zweifel auf. Jetzt steht sie selbst vor Gericht.
dpa |
Der Prozess beginnt vor dem Landgericht München I. (Archivbild)
Der Prozess beginnt vor dem Landgericht München I. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Vor dem Landgericht München I startet ein Prozess gegen eine Bankangestellte, die fast eine halbe Million Euro aus dem Tresor ihres Arbeitgebers gestohlen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft täuschte sie anschließend einen Einbruch vor.

Die Anklagebehörde wirft ihr unter anderem Diebstahl, Vortäuschen einer Straftat und Missbrauch von Notrufen vor. Ihr Freund und mutmaßlicher Komplize wird der Begünstigung beschuldigt. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte demnach am 24. September fallen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

