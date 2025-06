Bamberg Baskets geben Jungprofi Kuku ab

Der junge deutsche Basketballer Gabriel Kuku kommt in Bamberg nicht so zum Einsatz, wie erhofft. Er geht deshalb woanders hin.

Bamberg

Die Bamberg Baskets haben sich von Jungprofi Gabriel Kuku getrennt. Der Vertrag mit dem gebürtigen Münchner wurde aufgelöst, wie der fränkische Bundesligist mitteilte. Den 23-Jährigen, der zwei Spielzeiten lang für Bamberg aktiv war, zieht es in die ProA, also die zweite Liga. Dort hofft er auf mehr Einsatzzeiten. Bei den Baskets war Kuku in der Bundesliga nur in 18 Spielen dabei und stand im Schnitt knapp fünf Minuten auf dem Parkett.