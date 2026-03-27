Bald drei Monate Umleitung: Wer zu diesem beliebten Touristenziel möchte, braucht Geduld

Die Gemeinde Fischbachau bekommt einen neuen Rad- und Gehweg. Aber auch die Fahrbahn der Staatsstraße wird erneuert. Die Bauarbeiten sind umfangreich – darauf müssen sich Anwohner und Ausflügler einstellen.

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Was für ein An- und Ausblick: die Wendelsteinkirche, 1730 Meter über Normalnull. Die höchstgelegene Kapelle ist im Übrigen die Zugspitzkapelle Maria Heimsuchung.

Die Saison der Baustellen in Bayern beginnt: Ab Montag (30. März) läuft die erste große Baumaßnahme des Staatlichen Bauamtes Rosenheim an – und zwar im Landkreis Miesbach.

Die Folge der Baustelle in der Urlaubsregion nahe Schliersee und Tegernsee: eine Vollsperrung bei Fischbachau bis in den Sommer hinein. Konkret bis zum 3. Juli.

Was wird bei Fischbachau genau gewerkelt? Wie das Bauamt informiert, soll die Fahrbahn erneuert und ein neuer Geh- und Radweg in der Gemeinde gebaut werden.

Knapp ein Kilometer Baustelle

Der betroffene Abschnitt reicht demnach vom Ortsteil Sandbichl bis zum Schotterwerk Fischbachau. "Auf diesen rund 815 Metern wird die Fahrbahn der Staatsstraße abgefräst und anschließend eine neue Binder- und Deckschicht eingebaut", informiert die Behörde.

Die Fahrbahn der Staatsstraße wird bald erneuert. Der Freistaat Bayern investiert laut Bauamt Rosenheim für die Maßnahme rund 1,8 Millionen Euro. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Des Weiteren teilt das Bauamt mit: "Auf einer Länge von rund 30 Metern ist außerdem eine Böschungssicherung notwendig." Gleichzeitig werde von Sandbichl bis zur Zufahrt Wolfsee ein neuer Geh- und Radweg entstehen.

Von der Zufahrt Wolfsee entlang des Schotterwerks wiederum werde der bestehende Gehweg zum Geh- und Radweg ausgebaut und verbreitert.

Baustelle in Fischbachau: Die offizielle Karte des Bauamtes in Rosenheim zeigt die Umleitung für Autos sowie für Lastwagen. © Staatliches Bauamt Rosenheim

Die Arbeiten seien umfangreich, daher müsse die Staatsstraße 2077 bis einschließlich Freitag, 3. Juli, vollständig gesperrt werden.

Wendelsteinbahn: Aufs Auto verzichten und BRB fahren

Was Autofahrer und Ausflügler wissen müssen: Die Umleitung für Autos verläuft bei Schliersee (MB 8). Lastwagen werden großräumiger umgeleitet.

Der Freistaat Bayern investiert hier laut Bauamt Rosenheim rund 1,8 Millionen Euro.

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Auf die Sperrung macht auch die Wendelsteinbahn in Sozialen Netzwerken aufmerksam. Die Umleitung zur Wendelstein-Seilbahn erfolgt über Schliersee, schreiben die Verantwortlichen bei Facebook.

Noch entspannter sei es, mit der BRB anzureisen. Der Zug sei, gerade jetzt bei den hohen Spritpreisen, eine doppelt gute Idee, findet man bei der Wendelsteinbahn. Denn wer das MVV-Ticket vorzeige, bekomme obendrauf einen Rabatt auf die Berg- und Talfahrt.