Bald drei Monate Umleitung: Wer zu diesem beliebten Touristenziel möchte, braucht Geduld
Die Saison der Baustellen in Bayern beginnt: Ab Montag (30. März) läuft die erste große Baumaßnahme des Staatlichen Bauamtes Rosenheim an – und zwar im Landkreis Miesbach.
Die Folge der Baustelle in der Urlaubsregion nahe Schliersee und Tegernsee: eine Vollsperrung bei Fischbachau bis in den Sommer hinein. Konkret bis zum 3. Juli.
Was wird bei Fischbachau genau gewerkelt? Wie das Bauamt informiert, soll die Fahrbahn erneuert und ein neuer Geh- und Radweg in der Gemeinde gebaut werden.
Knapp ein Kilometer Baustelle
Der betroffene Abschnitt reicht demnach vom Ortsteil Sandbichl bis zum Schotterwerk Fischbachau. "Auf diesen rund 815 Metern wird die Fahrbahn der Staatsstraße abgefräst und anschließend eine neue Binder- und Deckschicht eingebaut", informiert die Behörde.
Des Weiteren teilt das Bauamt mit: "Auf einer Länge von rund 30 Metern ist außerdem eine Böschungssicherung notwendig." Gleichzeitig werde von Sandbichl bis zur Zufahrt Wolfsee ein neuer Geh- und Radweg entstehen.
Von der Zufahrt Wolfsee entlang des Schotterwerks wiederum werde der bestehende Gehweg zum Geh- und Radweg ausgebaut und verbreitert.
Die Arbeiten seien umfangreich, daher müsse die Staatsstraße 2077 bis einschließlich Freitag, 3. Juli, vollständig gesperrt werden.
Wendelsteinbahn: Aufs Auto verzichten und BRB fahren
Was Autofahrer und Ausflügler wissen müssen: Die Umleitung für Autos verläuft bei Schliersee (MB 8). Lastwagen werden großräumiger umgeleitet.
Der Freistaat Bayern investiert hier laut Bauamt Rosenheim rund 1,8 Millionen Euro.
Auf die Sperrung macht auch die Wendelsteinbahn in Sozialen Netzwerken aufmerksam. Die Umleitung zur Wendelstein-Seilbahn erfolgt über Schliersee, schreiben die Verantwortlichen bei Facebook.
Noch entspannter sei es, mit der BRB anzureisen. Der Zug sei, gerade jetzt bei den hohen Spritpreisen, eine doppelt gute Idee, findet man bei der Wendelsteinbahn. Denn wer das MVV-Ticket vorzeige, bekomme obendrauf einen Rabatt auf die Berg- und Talfahrt.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen