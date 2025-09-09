AZ-Plus

Bakterien im Trinkwasser - Schwangauer müssen abkochen

In Schwangau sind Enterokokken im Trinkwasser gefunden worden. Bis zur Entwarnung müssen Bewohner ihr Wasser abkochen – besonders für Babynahrung gelten strenge Hinweise.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In Schwangau im Allgäu muss das Trinkwasser aktuell abgekocht werden. (Symbolfoto)
In Schwangau im Allgäu muss das Trinkwasser aktuell abgekocht werden. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Schwangau

In der Gemeinde Schwangau müssen die Bürgerinnen und Bürger wegen einer Bakterienbelastung vorläufig das Trinkwasser abkochen. Wie die Gemeindeverwaltung berichtete, sind bei einer Routinekontrolle Enterokokken im Trinkwassersystem entdeckt worden. "Im schlimmsten Fall kann es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen." Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostallgäu hat deswegen die Abkochanordnung erlassen.

Durch das Abkochen von Wasser, das getrunken oder zur Nahrungszubereitung genutzt wird, sollen die Bakterien unschädlich gemacht werden. Babynahrung soll nur mit Mineralwasser hergestellt werden. Beim Duschen besteht nach Einschätzung der Behörde kein Risiko, wenn kein Wasser geschluckt wird.

Wie die Darmbakterien in das Wassernetz gelangt sind, ist bislang unbekannt. Das Schwangauer Wasserwerk will nun weitere Proben entnehmen. "Wenn die Tests ergeben, dass sich keine Bakterien mehr im Leitungsnetz befinden, kann die Abkochverordnung aufgehoben werden."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.