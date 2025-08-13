AZ-Plus

Bahnmitarbeiter erleidet Stromschlag auf Zugdach

Eigentlich hatte er den Strom am Zug abgestellt. Dann steigt der 52-jährige Bahnmitarbeiter auf das Zugdach. Plötzlich erleidet er einen Stromschlag mit 1.000 Volt. Wie geht es dem Mann?
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Der Bahnmitarbeiter erlitt einen Stromschlag von 1.000 Volt. (Symbolbild)
Der Bahnmitarbeiter erlitt einen Stromschlag von 1.000 Volt. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

München

Ein 52-jähriger Bahnmitarbeiter hat einen Stromschlag auf dem Dach eines Zuges erlitten. Er prüfte in einem Betriebswerk in München die Funktionsfähigkeit einer Klimaanlage, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Stromschlag mit 1.000 Volt verletzte sich der österreichische Elektroniker demnach leicht. Er wurde den Angaben zufolge mit leichten Brandverletzungen an der Hand in ein Klinikum gebracht. 

Bevor der Bahnmitarbeiter auf das Dach stieg, stellte der 52-Jährige den Strom demnach selbst ab. Die Polizei geht von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus. Ein technisches Versagen könne nicht ausgeschlossen werden.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.